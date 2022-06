A Borsod megyei hírportálnak sikerült felvenni a kapcsolatot a családdal és a férj – anonimitást kérve – kamera elé állt, hogy videóban beszéljen az esetről és arról, hogy véleménye szerint mire világítanak rá a történtek. Azért érzi fontosnak, hogy nyilvánosságot kapjon ami történt, mert egyrészt fel szeretné az emberek figyelmét hívni arra, hogy jobban figyeljenek egymásra, vegyék észre, ha valaki segítségre szorul, és ne habozzanak segítő kezet nyújtani. Másrészt az a véleménye, hogy vannak olyan részei Miskolcnak, mint az ominózus Kálvária lépcső is, ahol a közbiztonság érdekében szükség lenne néhány intézkedésre - írja a boon.hu.

De beszélt arról is, hogy az elkövető vélhetően előre megtervezte a támadást, felmérte a terepet, a gazos, fás területen a kitaposott ösvényeket és úgy tudja váltóruha is volt nála. A támadást szintén megfontoltan, érezhetően nem hirtelen ötlettől vezérelve hajtotta végre, és kihasználta a vélhetően a kiképzése alatt tanultakat is.

„Hangtalanul közelítette meg hátulról a feleségemet, gyorsan és határozottan csapott le rá. Szakszerű fogást alkalmazva törte meg az ellenállását és fogta le, fojtogatta, illetve húzta be a bokrok közé. A támadás alatt végig vigyázott rá, hogy le lássa az arcát és egyszer sem szólalt meg, hogy a hangját se hallja. Ez érezhetően nem hirtelen felindulásból elkövetett támadás volt, ami még ijesztőbbé teszi az egészet” – tette hozzá.

Az őrizetbe vett férfi tagadta a tettét, és azt állítja, hogy nem ő követte el a bűncselekményt. Az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását. A katona ellen a Központi Nyomozó Főügyészség büntető eljárást folytat.

A 35 éves katona jogviszonyának megszüntetését azonnal kezdeményezte az illetékes parancsnok.