Az első információk szerint a vonat Sopronból Pozsony felé tartott, a baleset nem sokkal Münchendorf után történt. A vonat motorja és a mögötte haladó kocsi kisiklott, és körülbelül 100-150 métert csúszott a töltésen - jelentette Stefan Loidl rendőrségi szóvivő. A baleset okáról egyelőre semmit nem lehet elmondani – a szabotázstól kezdve, a műszaki hibákon át az emberi hibákig, minden lehetséges - írja a kisalfold.hu.

Johanna Mikl-Leitner kormányzó a Facebookon is kifejezte együttérzését és megdöbbenését. Köszönetet mondott a helyszíni mentőszolgálatnak is.

Az osztrák államvasutak közlése szerint a szerencsétlenség röviddel 18 óra után történt a pottendorfi vonalon.

A szerencsétlenségben egy ember életét vesztette, hárman súlyos, 11-en pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Több, mint hetven utast pedig a közelben felállított egészségügyi sátorban láttak el

– közölte Andreas Zenker, az alsó-ausztriai Vöröskereszt szóvivője.

A mentőegységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre, négy mentőhelikopter is bevetésen volt. A balesetet sérülés nélkül átvészelő utasokat az alsó-ausztriai vöröskereszt münchendorfi segélyközpontjába szállították. A Kurier arról számolt be, hogy a három súlyos sérült között volt a mozdonyvezető is, akit mentőhelikopterrel szállítottak a meiedlingi baleseti kórházba.

