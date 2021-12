Balogh Lajos világ életében társasági ember volt, így most akár magányosnak is érezhetné magát. Azonban eljutott odáig, hogy már nincs is igénye arra, hogy emberekkel találkozzon.

Senkivel nem találkozom a személyzeten kívül. Néha magamban beszélek, mert igénylem az emberi szót.

Hangosan mondom ki a gondolataimat, de a baj nem ekkor kezdődik, hanem akkor kezdődne, ha válaszolnék is magamnak. Ott még nem tartok! – magyarázta Lajos a Borsnak.

A kérdésre, hogy gonosz embernek tartja-e magát, kitérő választ adott:

Ezt a fogalmat még senkinek sem sikerült pontosan meghatároznia.

Engem arra neveltek, hogy ha valami gondom van, oldjam meg. Azt tanultam meg, hogy az a legrosszabb, ha valaki döntésképtelen, aminél még a rossz döntések is jobbak.

Az életemnek volt egy ötéves szakasza, melyet csakis a helytelen tettek jellemeztek. A felelősséget nem szeretném másokra hárítani. Igaz, hogy gyerekkoromban az apám ütött-vágott, de attól még nem kellett volna megölnöm az embereket. Nincs egyenes összefüggés, hiszen a bátyámnak is ugyanolyan gyerekkor jutott, mégsem az én utamat választotta.