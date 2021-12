A Szolnoki Törvényszéken kedden ítéletet hirdettek a 2018 nyarán egy zagyvarékasi, Rákóczi úti házban lakott 83 esztendős idős hölgy meggyilkolása ügyében zajló büntetőügyben. A per vádlottja – aki máig tagadja a bűncselekmény elkövetését – egy most 32 éves férfi a határozat kihirdetése után, bilincseinek szorítása és terhe alól mentesülve, szabad lábon hagyhatta el a bíróság épületét - írja a szoljon.hu.

Dr. Nádor Zoltán bíró hosszasan indokolta döntését. Annyi bizonyos, hogy a vád szerinti cselekmény megtörtént: a házban élő idős hölgy 2018. július elsején a délutáni órákban függesztette ki a kapujára, hogy „Édes alma eladó! 80 Ft/kg”. Az is feltételezhető, hogy gyilkosa almavásárlás indokával térhetett be a házba, mert a konyhai mérleg egyik serpenyőjében szatyorba pakolt gyümölcs volt. Valószínűleg ekkor érhette az elkövetőtől a váratlan, brutális támadás: köténye leszakadt róla, a testét késsel ért szúrt és metszett sérülések az asszony gyors halálát okozták. Pénzt és egyéb értékeket a gyilkos nem vitt el.

Az áldozat holttestét a helyi idős otthon egyik szociális gondozójának lánya fedezte fel másnap,

július 2-án délben, aki édesanyjának segített az idős embereknek elkészített meleg ételek kiszállításában.

A tett helyszínén megtalálták a vádlott örökítőanyagát, például a szakadt kötényen is, a poligráfos vizsgálat is ellene szólt, a kamerafelvételek is lehetségessé tették, hogy a vádlott volt az elkövető. A térfigyelő egyik mozgóképen még az látszik, hogy a vádlott egy plédet tart a hóna alatt, melyhez hasonló takarót megtaláltak a gyilkosság helyszínén is.

Nádor bíró szerint, aki a felmentés okán kúriai állásfoglalásra hivatkozott,

a bíróság nem azt állapította meg, hogy nem a vádlott az elkövető, hanem azt, hogy az elé tárt közvetett bizonyítékok alapján nem egyértelműsíthető és nem kizárt, hogy akár egy ismeretlen személy is elkövethette a bűncselekményt.

Véleménye szerint a poligráfos vizsgálat eredményének egyik alacsony értéke az igazság/hazugság bizonytalanságát mutatta.

Továbbá, a nyomozás során sajnálatosan megsemmisült az egyik komplett kamerafelvétel, amely a vádlott utcafronton való tartózkodását is tartalmazta. A bíró szerint a képeken több olyan személy is látható, akiknek a személyét a vád nem vizsgálta. A megtalált dns-maradványok is részben rámutatnak a vádlottra, viszont annak ipszilon-kromoszómái miatt az elkövető lehetett akár a vádlott valamely családtagja is. A vádhatóság azonban ennek ellenőrzésére azonban nem tett indítványt.

„Minden egyes bizonyíték közvetett, ezért az a kizáró ok, hogy a vádlotton kívül akár más, ismeretlen személyazonosságú illető is elkövethette a bűncselekményt, kétség nélkül nem megállapítható” – hangzott el a felmentő döntés indoklásában.

A vádlott és védője elfogadta az ítéletet, az ügyész azonban fellebbezett. Az ügy másod fokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik tehát, ám annak jogerős döntéséig a vádlott mentesül a letartóztatás kényszerintézkedése alól. A férfi kezéről és lábáról ezáltal lekerültek a bilincsek.

Az idős hölgyet azonban valaki megölte…