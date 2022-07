Péntek estefelé nyugat felől záporok, zivatarok sodródhatnak be, illetve képződhetnek is a nyugati határszélen. Éjszaka a felhőzet a déli határszélre összpontosul, ezeken a tájakon várható elszórt jelleggel zápor, zivatar, másutt hajnalra kiderül az ég.

Szombaton a kora délelőtti órákban még napos idő valószínű, majd egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, átmenetileg össze is állhatnak a gomolyok. Egy-egy gyenge futó zápor lehet, de számottevő csapadék nem lesz. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, főként szombaton több helyütt meg is erősödik. Zivatarok mentén is lehet átmeneti szélerősödés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 19 fok között alakul, de az északi völgyekben, hidegre érzékeny területeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 27 és 33 fok között várható.