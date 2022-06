Az ország nyugati kétharmadában napközben átmenetileg csökken a záporok, zivatarok száma, ezzel együtt pedig a felhőzet is szakadozottá, gomolyossá válik, és a legtöbb helyen - legalább rövid időre – kisüt a nap. Mindeközben a keleti tájakon a nap nagy részében gomolyfelhős, napos idő várható, és csapadéknak is itt a legkisebb a valószínűsége. Késő délutántól, estétől azonban ismét megnő a csapadékhajlam, ekkortól már az északkeleti, keleti megyékben is van esély záporok, zivatarok kialakulására.

A Dunántúlon az északi, míg máshol a délkeleti szelet kísérik élénk, helyenként erős lökések. Zivatar környezetében is lehetnek erős, esetleg viharos lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 32 fok között várható, de a tartósabban felhős nyugati tájakon néhány fokkal hűvösebb időre számíthatunk. Késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.