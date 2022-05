A szakadozott frontális felhőzet napközben tovább halad dél, délkelet felé. Emellett főleg az Alföldön erőteljes lesz a felhőképződés is – ugyanakkor ezek ellenére is számíthatunk többórás napsütésre az ország nagyobb részén. Késő délutántól északnyugat felől határozott felhőzetcsökkenés várható.

Az északi megyék mellett már másutt is több helyen várható zápor, zivatar, azonban így is lesznek szárazon maradó területek. Elsősorban a Tiszántúlon heves zivatarok kialakulására is számítani lehet. A csapadéktevékenység az esti órákban megszűnik.

A déli szél északnyugatira, nyugatira fordul, több helyen kísérhetik élénk, időnként erős lökések is. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között valószínű a Dél-Alföldön a magasabb értékekkel. Késő estére általában 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.