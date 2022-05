Napközben nyugat, délnyugat felől fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, a fátyolfelhők mellett kisüt a nap. A csapadéktevékenység is egyre inkább kelet felé terjed, miközben gyengül, szűnik, az északkeleti megyékben már csak kevés helyen eshet. A délután során gomolyfelhők is képződhetnek, amelyekből a Dunántúlon – nagyobb számban késő délutántól, estétől – zápor, zivatar is kialakulhat.

A délkeleti szelet élénk lökések kísérik, de zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország döntő részén 24 és 32 fok között várható, ám a tartósabban felhős, csapadékos keleti részeken 20 fok körüli értékeket is mérhetünk. Késő estére többnyire 15 és 21 fok közé hűl le a levegő.