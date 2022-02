Hidegfront vonul át felettünk, emiatt túlnyomóan borult időben lesz részünk, és a front mentén eső, zápor több helyen előfordulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Estétől átmenetileg felszakad a felhőzet, és legkésőbb a déli és keleti tájakon is megszűnik a csapadék. Az éjszaka második felében a Dunántúlon ismét felhősödés várható, és helyenként zápor, hózápor is lehet. Kedden alapvetően többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhő-képződéssel, amelyekből néhol zápor, hózápor is kialakulhat.

A délnyugati szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, ma elsősorban a front mentén, hajnaltól viszont már több helyen (elsősorban a Dunántúlon és a Duna–Tisza közén) megerősödik, viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire –2 és +4 fok között alakul, de az északi fagyzugos részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 8 és 12 fok között várható.