Menő újdonsággal rukkolt elő a hazai áruházlánc: Stranger Things-sütemény a rajongóknak

Hamarosan érkezik a népszerű sorozat, Stranger Things ötödik, egyben utolsó évada. A Spar most kis meglepetéssel készült a rajongóknak, akik türelmelenül a novemberben kezdődő finálét várják. Az áruházlánc egy olyan süteménnyel jelentkezett, amely egyaránt megmozgatja a fantáziát és az ízlelőbimbókat is – számolt be róla a Mindmegette.

Forrás: SPAR

Október 9-e, csütörtök óta egy igazán különleges finomság kapható a Spar üzleteiben: ez pedig a Stranger Things Demogorgon sütemény. A limitált kiadású édesség hazánkban kizárólag a Sparban kapható 999 forintos áron. A süteményt a sci-fi-sorozat rajongói imádni fogják: külseje a sorozat sötét és rejtélyes hangulatát idézi, csokoládés bevonatát vérvörös díszítések, „vérnyomok” teszik hátborzongatóan egyedivé, belül pedig klasszikus piskóta és gyümölcslekvár bújik meg. A látvány és az ízvilág tökéletesen hozza a Stranger Things univerzumát – egyszerre édes, sötét és nosztalgikus. Érdemes belőle elraktározni a befejező évad kezdetére is!

Ráadásul nemcsak ezzel a meglepetéssel jelentkezett az áruházlánc, hanem más finomságokkal és nem mellesleg pontgyűjtési lehetőségekkel, kedvezményekkel és akciókkal is. Ezekről a Mindmegettén IDE KATTINTVA tudhat meg többet.