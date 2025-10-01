Mezőgazdasági innovációk a Syngenta mintafarmján – a fenntartható jövő szolgálatában

A Syngenta fenntarthatósági kezdeményezéseit mutatja be a dióskáli Plótár gazdaság, amely 2013-ban csatlakozott a növényvédő szerek területén piacvezető és a szántóföldi vetőmagok nemesítésében, forgalmazásában vezető szerepet játszó vállalat fenntarthatósági törekvései keretében létrehozott Interra Farm hálózatához – írja a cég szerdai közlése nyomán a Világgazdaság.

Ha kedvezőek a körülmények, és minden kalászon csak egyetlen szemmel több terem, az hektáronként akár 300-400 kilogrammal is növelheti a hozamot

Fotó: maxbelchenko / Forrás: Shutterstock

A közlemény hangsúlyozza, hogy

a Syngenta fennállásának két és fél évtizede alatt a termelők igényeit folyamatos innovációval, a helyi viszonyokra és személyre szabott megoldásokkal szolgálta ki. A gazdálkodók a termékek mellett komplex technológiai és szakmai megoldásokat kapnak a vállalattól.

A Kis-Balaton vízgyűjtő területén működő Interra Farm az elmúlt esztendőkben lépésről lépésre átállt a hagyományos szántásról a regeneratív mezőgazdasági gyakorlatokra:

előbb

a szántás elhagyásával javult a talaj minősége,

csökkent a gépek üzemanyag-fogyasztása,

csökkent a munkaráfordítás,

majd a takarónövények alkalmazása révén

tovább javult a talaj szerkezete,

nőtt a szervesanyag-tartalma,

javult a vízmegtartó képessége,

ahogy a növények tápanyagfelvétele is.

A zalai településen működő gazdaság idén a Syngenta agronómiai, növényvédelmi és digitális megoldásainak kísérleti terepe. A program részeként tíz-tíz kukorica- és napraforgóhibridet vizsgálnak a növények vitalitása és termőképessége szempontjából hagyományosan művelt, tarlóba vetett és forgatás nélküli talajon.