További termékkörökkel bővül az árréscsökkentés: íme, a lista

– A szerdai ülésen született döntés arról, hogy a kormány továbbra is fenntartja az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árrésstopot − idézte a lap Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek a bejelentését.

A kormány ezzel harmadszor hosszabbítja meg a tavasszal bevezetett intézkedést.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán ezt úgy kommentálta:

a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kormány fellép az áremelések ellen, csökkenti az adókat, és harmincezer forintos élelmiszer-utalványt adott a nyugdíjasoknak.

Újdonság az is, hogy