További termékkörökkel bővül az árréscsökkentés: íme, a lista
Marad és új termékekkel bővül az árrésstop. Harmadszor is meghosszabbítják az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árréscsökkentést – jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. A Magyar Nemzet összeállította az új árrésstopos termékek listáját.
Forrás: Shutterstock
– A szerdai ülésen született döntés arról, hogy a kormány továbbra is fenntartja az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árrésstopot − idézte a lap Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek a bejelentését.
A kormány ezzel harmadszor hosszabbítja meg a tavasszal bevezetett intézkedést.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán ezt úgy kommentálta:
a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kormány fellép az áremelések ellen, csökkenti az adókat, és harmincezer forintos élelmiszer-utalványt adott a nyugdíjasoknak.
Újdonság az is, hogy
a Szép-kártyákon megmaradt összegek felhasználását lehetővé teszik hideg élelmiszerek vásárlására is december 1. és április 30. között.
Az árrésstop tizennégy termékkel bővül
A Magyar Nemzet által közzétett lista szerint ezek a termékek lesznek árrésstoposok:
- a marhafehérpecsenye,
- marhafelsár,
- sertésmájas, sertésmájkrém,
- félkeménysajt,
- sajtkrém, kenhetősajt,
- alma,
- körte,
- szilva,
- szőlő,
- fejeskáposzta,
