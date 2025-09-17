Szijjártó Péter: Magyarország és Japán összekötheti környezetvédelmi erőfeszítéseit

Magyarország és Japán összekötheti az erőfeszítéseit a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tokióban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető egy magyar gyártású Kuube okospadot adott át a tokiói kormányzói hivatal részére, majd beszédében aláhúzta, hogy rendkívül messziről érkezett, hazánk mintegy kilencezer kilométerre fekszik innen, azonban a távolság nem számít, ha barátság van a felek között.

Márpedig Japán és Magyarország, Tokió és Budapest között igaz barátság van. Magyarország és Japán kapcsolatát mindig is a kölcsönös tisztelet jellemezte

– szögezte le.

„És mi mindig nagyra becsültük Japán éllovas szerepét a világgazdaság high-tech átalakításában. A mai napon ez a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd és a high-tech találkozik egymással” – tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy az innovatív magyar mérnöki és technológiai tudás remeke a Kuube által gyártott okospad, amely teljesen önfenntartó módon működik, napelemmel.

Ennek az okospadnak a működési módja tökéletesen egybeesik Tokió zéró kibocsátási stratégiájával

– mutatott rá.

Továbbá üdvözölte, hogy egy ilyen hatalmas metropolisz olyan ambiciózus célt tűzött ki maga elé, hogy 2050-re nullára csökkentse a károsanyagok kibocsátását.

„A mai napon ennek a padnak az átadásával összekötjük az erőfeszítéseinket, hogy olyan fenntartható megoldásokat találjunk, amely révén a nagyvárosok működése is meg tudja kímélni a környezetünket” – összegzett.