Szijjártó Péter: a kormány nem fogja feladni Magyarország energiabiztonságát

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a finn és a lett elnök nyilatkozatára reagált, amelynek értelmében Magyarországnak és Szlovákiának azonnal le kellene állnia az orosz kőolaj és földgáz vásárlásával.

Egészen elképesztő, hogy az európai országok vezetői – jelen esetben elnökei – képtelenek belátni, hogy minden ország földrajzi elhelyezkedése meghatározza, hogy honnan tud energiahordozókat vásárolni

– hangsúlyozta.

Lehet álmodozni arról, hogy onnan vegyünk gázt és olajat, ahonnan nem jön vezeték, de álommal fűteni, vizet melegíteni vagy gyárat üzemeltetni nem lehet

– folytatta.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy van abban „némi diszkrét báj”, amikor a tengerparttal rendelkező balti és északi országok oktatják ki Magyarországot az orosz energiahordozókról való leválás sikereiről.

Azt az egyetlen 'nagyon kicsi apróságot' felejtik el, hogy mi egy szárazföld által körülzárt ország vagyunk, nincs tengerpartunk, ahova gyorsan felhúzhatnánk egy LNG-terminált vagy egy kőolajfinomítót…

– emelte ki.