Szijjártó: az amerikai beruházások tompítják a „tragikusan rossz” vámmegállapodás hatásait

A tárcavezető a Support Services Group Europe Zrt. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az amerikai vállalatcsoport új, az egész kelet-közép-európai régiót kiszolgáló szolgáltatóközpontot hoz létre Szekszárdon körülbelül 940 millió forint értékben, amihez az állam 282 millió forintos támogatást nyújt, ezzel elősegítve 75 munkahely megteremtését.

Beszédében kiemelte, hogy

a kilenc országban mintegy tízezer embert foglalkoztató SSG idetelepülése a hetedik amerikai beruházás Donald Trump elnök idén januári hivatalba lépése óta.

Ennek kapcsán úgy vélekedett, hogy bár az Európai Unió szempontjából „tragikusan rossz” az Egyesült Államokkal nemrég megkötött vámmegállapodás, Magyarország az amerikai beruházások érkezésével ki tudja védeni ennek a negatív hatásait.

Leszögezte, hogy az amerikai vállalatok a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják jelenleg Magyarországon, több mint százezer főnek adva munkát, és a két ország közötti kereskedelmi forgalom is rekordot döntött tavaly, amit idén sikerülhet megismételni.

Az elmúlt tizenegy év során 145 amerikai vállalat magyarországi beruházásához biztosított támogatást a kormány, amelynek nyomán húszezer új munkahely jött létre Magyarországon

− mondta.

Szijjártó Péter ezután a jelenlegi kor súlyos kihívásaira is figyelmeztetett, rámutatva, hogy

napjainkban új világgazdasági rend van kialakulóban, az eddigi status quo felborult, s ezzel párhuzamosan az európai versenyképesség drámaian leromlott az elhibázott brüsszeli döntések következtében.

Ezért a magyar kormány fontos feladatának nevezte azt, hogy a gazdaságot a lehető leginkább megóvja ezen rossz döntések hatásaitól, megvédje a kemény munkával elért eredményeket, így például a teljes foglalkoztatást, a növekedő béreket és Európa legalacsonyabb adóit.

Szavai szerint ennek fontos eszköze a hazai gazdaság dimenzióváltásának felgyorsítása, azaz a kutatás-fejlesztéssel, magas hozzáadott értékkel és szolgáltatásokkal foglalkozó beruházások ösztönzése.