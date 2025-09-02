szeptember 2., kedd

Őszi bevásárlás

2 órája

A tanévkezdés után is kuponakcióval várja vásárlóit a népszerű áruházlánc

Címkék#kuponakció#Interspar#Spar#bevásárlás

Ismét kuponakciót hirdetett a népszerű áruházlánc, a Spar. Mint közleményükben írják, a kuponok begyűjtésére 2025. szeptember 1. és 3. között van, beváltásukra szeptember 4. és 14. között lesz lehetőség a promócióban részt vevő Spar és Interspar áruházakban szerte az országban – a készlet erejéig. Felhívják a figyelmet, hogy a csomagban szereplő Joker kuponnal személyes kedvencünket szerezhetjük meg kedvezményesen, a kuponon szereplő beváltási feltételekkel.

MW

Egy jó nap egy jó reggelivel indul, lendületet adva a sok teendőhöz. A Hester’s Life granolák 20%, a Cerbona rizskásák 30%, míg a menő Nutribullet turmixgépek 37% kedvezménnyel érhetőek el, illetve a Wasa extravékony ropogós kenyér 25%, mellé pedig a St. Dalfour gyümölcsdzsem 30% kedvezménnyel várja a vásárlókat. A Gullón kínálatában gluténmentes, hozzáadott cukor nélküli és teljes kiőrlésű kekszek közül válogathatunk most 20% kedvezménnyel.

Érdemes tudatosan megtervezni a kuponok felhasználását, hogy a lehető legtöbbet hozhassuk ki a rendelkezésre álló kedvezményekből
Forrás: SPAR

Egyetem, munka, rohanás? A Barilla üveges szószok 35%-os kedvezménnyel kerülhetnek a kosárba. A Knorr 25%, a Maggi 30%, a Delikát alapok egyike pedig 25% kedvezménnyel lehet a miénk. És ha útközben falatoznánk, a 7Days snackek is 25%-kal olcsóbbak most. A tésztapolcra most Gyermelyi vagy Vita Pasta durum tészta kerület, most mindkettő 30% kedvezménnyel!

A Spar saját márkája, a Regnum Kölyök termékcsalád most igazán nagy dobás: akár 40% kedvezménnyel vihetjük haza a kifejezetten gyerekeknek fejlesztett finomságokat. A sertésmájas nem tartalmaz hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, foszfátot, és glutén-, laktóz-, valamint szójamentes – így a szülők teljes bizalommal tehetik a tízórais szendvicsbe.

A gyerekeknek fejlesztett sertésmájas nem tartalmaz hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, foszfátot, és glutén-, laktóz-, valamint szójamentes
Forrás: SPAR

Spar őszi kuponakció: kedvezmény nem csak élelmiszerekre

A kategóriakedvezményekkel még több marad a pénztárcánkban: minden teljes árú mosószer 15%, minden teljes árú öblítő 15%, minden teljes árú légfrissítő és WC-illatosító 30% kedvezménnyel vár a vásárlókra. Praktikus kiegészítők is elérhetőek a Kupon Kánaán keretein belül, mint például a Tento papíráruk és Spar palackgyűjtő táskák.

Nem csak élelmiszer-kedvezményeket találunk az őszi kuponakcióban
Forrás: SPAR

Érdemes megtervezni a bevásárlást

A kuponok 2025. szeptember 1–3. között vehetők át a promócióban résztvevő Spar és Interspar üzletekben, majd beválthatók szeptember 4–14. között vagy a készlet erejéig ugyanezekben az áruházakban. Érdemes előre megtervezni a bevásárlást, hogy a legtöbbet hozhassuk ki az ősz első nagy kuponhétvégéjéből.

A MySPAR appban digitálisan is megtaláljuk a kuponokat, de papíralapon is hozzáférhetők az áruházakban. A részleteket és az aktuális ajánlatokat a spar.hu/ajanlatok oldalon találjuk meg.

 

