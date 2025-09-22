2 órája
Óriási lehetőség az Otthon start program, még a fiatalokat is hazacsábíthatja (videó)
A nemzetközileg is egyedülálló hitelprogramnak köszönhetőn nemcsak könnyebben juthatnak saját otthonhoz a fiatalok, de azoknak is nagy segítséget jelent, akik az albérlet mellett döntenek, hiszen a kormány kezdeményezése jó hatással volt az albérletpiacra, sok településen, így a fővárosban is csökkentette a bérleti árakat. A Magyar Nemzet Rapid extra című podcastjében Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára beszélt az Otthon start program nyújtotta lehetőségekről.
Nemcsak a szülőföldjükön maradásra, hanem a szülőföldjükre való visszatérésre is ösztönözheti a fiatalokat a páratlan otthonteremtési lehetőség
Forrás: Shutterstock
Jelentősen megmozgathatja az építőipart, így a gazdasági növekedéshez is jelentősen hozzájárulhat az Otthon start otthonteremtési program – mondta Panyi Miklós a kezdeményezés előnyeit bemutató podcastadásban. Rámutatott: a településvezetők országszerte arról számolnak be, hogy a program elindulása óta építési telket kereső fiatal párok és építési vállalkozók fordulnak hozzájuk, mert építkezni és fejleszteni szeretnének.
A program nemcsak arra lehetőség, hogy a fiatalokat helyben tartsa, hanem arra is, hogy a szülőföldjüket elhagyó fiatalokat hazacsábítsa
– hangsúlyozta.
Óriási az érdeklődés az Otthon start iránt
Az államikár kiemelte:
egy olyan házaspár, amely két gyermek vállalását tervezi, a fix 3 százalékos hitelt más családtámogatási termékekkel kombinálva egy kilencvenmillió forintos ingatlant is tud vásárolni úgy, hogy kétmillió forintos önereje van.
A beszélgetés során szó esett arról is, miért jó lehetőség a fiataloknak a program, mekkorát és hogyan profitálhat belőle a vidék, valamint mennyit jelenthetnek az összevont kedvezmények.
A júliusban bejelentett, szeptembertől bevezetett kedvezményes kamatozású hitellehetőség iránt nemcsak a sajtóban óriási az érdeklődés: a banki és ingatlanpiaci szektor is az érdeklődők számának hatalmas megugrását tapasztalja, ráadásul ezt az internetes keresési adatok is megerősítik, legtöbben a fővárosban, Vas és Győr-Moson-Sopron, valamint Hajdú-Bihar vármegyében kerestek rá a programra.
Az Otthon start program iránti érdeklődés felfokozott mértékét jelzi, hogy a szakértők még az eddiginél is jelentősebb bővülést várnak a hitelpiacon, jóllehet a növekedés az Otthon start bejelentését megelőző hónapokban is kiemelkedő volt. Az érdeklődés megugrása annak is köszönhető, hogy míg korábban az államilag támogatott lakáshitelek csak a gyereket vállaló házaspárok számára voltak elérhetők, most jóval nagyobb kör előtt is nyitottá vált ez a lehetőség.