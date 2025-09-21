szeptember 21., vasárnap

Jó hír

4 órája

Koncz Zsófia: októbertől jön a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége (videó)

Címkék#jövedelem#gyermek#pótlék

Októbertől jön a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége, ami mintegy negyedmillió anyának jelent pluszpénzt, de az adómentességet igényelni kell – hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vasárnap a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

MW
Koncz Zsófia: októbertől jön a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége (videó)

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

Koncz Zsófia hangsúlyozta: 

a háromgyermekes édesanyáknak nem kell többé szja-t fizetni függetlenül a saját, vagy a gyermekük életkorától, ugyanúgy jár a mentesség a fiatal anyukáknak, mint azoknak, akiknek a gyerekei már felnőttek.

Ismertetése szerint egy átlagkeresetű háromgyermekes édesanyának ez havonta körülbelül 109 ezer forintot, évente pedig 1,3 millió forintot jelenthet, számításaik szerint 250 ezer háromgyermekes anyának "hoz pénzt a házhoz".

Kiemelte: minden anya jogosult az adómentességre, aki három gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy korábban legalább 12 évig jogosult volt rá, ideértve az örökbefogadó szülőket is.

A mentesség akkor is jár, ha a gyermekek már nagykorúak, a kedvezmény pedig élethosszig érvényes, amíg az anya adóköteles jövedelemmel rendelkezik

– közölte az államtitkár.

Felhívta a figyelmet arra, hogy 

az adómentesség nem jár automatikusan, azt igényelni kell, amire két mód van.

Az egyik az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál vagy a NAV honlapján lehet leadni. Ahhoz, hogy már az októberi fizetésben megjelenjen az adómentesség, október első felében érdemes leadni a nyilatkozatot, ezt elég egyszer megtenni

– mondta.

A másik lehetőség, hogy az adómentességet az adóbevallásban érvényesítik. Ezt a májusban esedékes bevallásnál néhány kattintással, vagy pár plusz sor kitöltésével lehet megtenni, majd a jogosultak egy összegben visszakapják a befizetett adót.

Koncz Zsófia szólt arról is, hogy emellett pedig 

duplázódik a családi adókedvezmény is, amelynek összege három gyermek után januártól már 198 ezer forint lesz havonta.

Arra biztatott minden háromgyermekes édesanyát, fiatalokat és idősebbeket is, hogy éljenek ezzel a hatalmas segítséggel, igényeljék az adómentességet, és megköszönte a sok munkát, áldozatot, amit a gyerekek nevelésével hoztak


 

