Új korszak a Hatoslottónál: több mint egy év és 90 ember munkája kellett a változáshoz

A Hatoslottó megújítását alapos előkészítő munka előzte meg a Szerencsejáték Zrt.–nél.

A fejlesztési projekten mintegy 15 hónapon keresztül több mint 30 fejlesztő, összességében mintegy 90 ember dolgozott és a változáshoz összesen 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség.

A heti kétszeri sorsolás nem befolyásolja a Hatoslottó szelvény árát, egy mező feladása továbbra is 400 forintba kerül és az adott sorsolásra – csütörtökre vagy vasárnapra – érvényes, annak függvényében, hogy mikor küldjük játékba.

A Hatoslottó elmúlt 37 évének mérlege: 1739 sorsolás, közel 400, évente átlagosan 10 telitalálat, és több mint 3,1 milliárd forint az eddig elért legnagyobb összegű nyeremény.

A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását a játék jellegéhez méltó módon kívánja megünnepelni. A Hatoslottó ugyanis a kezdetektől számítva több mint 10 évig vidékjárásáról volt híres, ezért ehhez kapcsolódóan idén egy nagyszabású, ingyenes koncertsorozat várja az ország minden részén a játékosokat és a nem játékosokat egyaránt.

A szeptember 4-től egészen október közepéig tartó rendezvénysorozaton több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság látványos kamionszínpada, illetve számos településen épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad. A Szerencsekoncertek eseménysorozat keretében ezeken a helyszíneken legendás magyar előadók és közönségkedvenc zenészek lépnek fel. A helyszínek között kis- és nagyvárosok egyaránt szerepelnek az ország minden térségéből, Győr-Moson-Sopron vármegyétől Békésig, Zalától Borsod-Abaúj-Zemplénig.