Aero Space Power

1 órája

A brüsszeli hibák ellenére Magyarországon működik Európa legsikeresebb beruházástámogatási rendszere

Magyarországon működik Európa legsikeresebb beruházástámogatási rendszere, amit jól mutat, hogy a brüsszeli vezetési hibák ellenére 2023-ban, majd 2024-ben is tízmilliárd euró feletti értékben sikerült beruházásokat hozni hazánkba − közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

MW
Kürthy Attila, az Aero Space Power ügyvezetője

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Aero Space Power friss beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a polgári légijárművek javításával foglalkozó, hazai tulajdonú vállalat több mint kétmilliárd forint értékű bővítési projektet hajt végre a kisvárdai telephelyén, amihez az állam félmilliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve a munkavállalói létszám kétszáz fölé emelését.

Beszédében kifejtette, hogy a cég még világszinten is egyedülálló repülőgépalkatrész- és turbinajavítási képességeket hozott létre a kínai, az amerikai és az európai légügyi hatóságok elismerésével. 

A világon közlekedő repülőgépek egy jelentős részében egész biztosan találunk olyan turbinaalkatrészt, amelyet Kisvárdán javítottak

− mondta.

A magyar gazdaságban mindig különösen meg kell becsülni azokat a vállalatokat, amelyek világszinten is egyedi képességekkel és kapacitásokkal rendelkeznek, amelyek a saját ágazatukban a világ legjobbjai közé tartoznak, és mindenfajta túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az Aero Space Kisvárdán a világ legjobb repülőgépturbina-javító vállalatai közé tartozik

 − fűzte hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a világban földrengésszerű politikai és gazdasági változások zajlanak, amivel párhuzamosan Európa versenyképessége drámai mértékben romlott a súlyos brüsszeli vezetési hibák következtében.

Ez kijelöl a számunkra egy fontos feladatot, mégpedig azt, hogy a magyar gazdaságot, amennyire csak lehet, mentesítsük a rossz brüsszeli döntések negatív hatásaitól

 − fogalmazott.

Majd ennek kapcsán leszögezte, hogy hazánk versenyképessége három pilléren nyugszik: a biztonságos energiaellátáson, a versenyképes magyar vállalatokon és a hatékony beruházástámogatási rendszeren.

Ezeket részletezve arról számolt be, hogy a kormány a földrajzi adottságokat figyelembe véve a lehető legbiztonságosabb és legsokoldalúbb energiaellátási rendszert építette fel azzal, hogy az évtizedek óta meglévő keleti források mellé hosszú távú szerződésekkel nyugatiakat is bevontak.

Így Magyarországon a jövőben is Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit kell fizetniük a családoknak, s biztos, megfizethető energiaellátáshoz jutnak a vállalatok is

− jegyezte meg.

Továbbá üdvözölte, hogy 23 magyar cég összesen 251 milliárd forint értékű beruházáshoz kapott tavaly támogatást a kormányzattól. 

Soha korábban, egyetlen esztendő leforgása alatt sem volt még ilyen

− tudatta.

Valamint Európa legsikeresebb beruházásösztönzési rendszerének nevezte a hazait, amit szavai szerint is bizonyít, hogy 2023-ban és 2024-ben is tízmilliárd euró feletti értékben sikerült beruházásokat hozni Magyarországra.

A miniszter rámutatott, hogy

az elmúlt tizenegy évben az Aero Space Power volt az 1119. olyan magyar vállalat, amely beruházási támogatást kapott a kormánytól, és ezen cégek összesen 2400 milliárd forint értékben hajtottak végre beruházásokat, mintegy 14 ezer új munkahelyet teremtve.

Végül kifejtette, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye éves ipari termelése 2014 óta 140 százalékkal, 710 milliárd forintról 1700 milliárd forintra emelkedett.

Majd hozzátette, hogy ez világosan mutatja a térség fejlődését, amihez az is nagyban hozzájárult, hogy ezen idő alatt 114 nagy beruházás, és ezek nyomán 11 ezer munkahely jött létre itt a kormány pénzügyi segítségnyújtásával, 930 milliárd forint értékben.

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
