Egymilliárd szál adózatlan cigaretta kerül forgalomba évente Magyarországon

Az adóhatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy az illegális dohánytermékek kereskedelme sokaknak a gyanúsan alacsony árakat jelenti, miközben az ellenőrizetlen alapanyagok és gyártás miatt rendkívül komoly egészségügyi kockázatokat hordoz magában, ráadásul a szervezett bűnözést gazdagítja.

Magyarországon évente csaknem egymilliárd szál adózatlan cigaretta kerül forgalomba

Fotó: Török János / Forrás: MW

A hatóságok és a legális gyártók világszerte komoly küzdelmet folytatnak a dohánytermékek feketekereskedelme ellen

− hangsúlyozták a közleményben, hozzátéve: az illegális piac változásainak megfelelően az illegális dohánykereskedelem elleni fellépés intézkedéseinek is szükséges a megújulása, megújítása. A NAV 2023 őszén hozta létre az Illegális Dohány Elleni Munkacsoportot (IDEM), amely mostanra komoly eredményeket ért el a feketepiac visszaszorításában.

Pozsgai Zoltánt, a Philip Morris Magyarország Kft. adószabályozási osztályvezetőjét idézve kiemelték, hogy az évente forgalomba kerülő csaknem 1 milliárd szál adózatlan cigaretta mintegy kétharmada hamisított termék.

Nem magyar sajátosság mindez: a KPMG szerint is tovább erősödött 2024-ben az illegális cigarettafogyasztás Európa-szerte

− mutattak rá. Hozzátették: a jelentésben vizsgált 38 európai ország - köztük a 27 EU-tag - összesített cigarettafogyasztása 2024-ben 0,7 százalékkal 521,9 milliárd szálra csökkent, miközben az illegális forrásból származók aránya 0,2 százalékkal 52,2 milliárdra nőtt 2023-hoz képest.