szeptember 12., péntek

Mária névnap

Digitális Esély Program

51 perce

Ingyenes laptopokra lehet pályázni a 4iG alapítvány pályázatán

Címkék#pályázat#4iG a Digitális Társadalomért Alapítvány#laptop#iskola

A közoktatásban résztvevő gyerekek és pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztését célozza a 4iG alapítvány Digitális Esély Programja, amelyre szeptember 30-ig várják a pályázatokat. A program során a 4iG alapítvány 220 darab nagy teljesítményű, felújított és digitális oktatásra optimalizált laptopot adományoz az iskoláknak.

MW
A 4iG alapítvány elsősorban a diákok digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez kíván hozzájárulni (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A 4iG a Digitális Társadalomért Alapítvány azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy az Digitális Esély Program célja a tanórai digitális eszközhasználat fejlesztése, programozás és kódolás szakkörök elindítása, valamint közösségi diákprojektek – például iskolarádió, diákönkormányzati aktivitások – támogatása.

Kid,Boy,With,Glasses,Learning,At,Home,On,Laptop,For
A 4iG alapítvány páláyzatán 220 laptopot osztanak ki az iskoláknak (illusztráció)
Fotó: Irina WS / Forrás:  Shutterstock

A 4iG alapítványa ezeket a célokat 

220 nagy teljesítményű, felújított és digitális oktatásra optimalizált laptoppal támogatja; a laptopok megfelelnek a Windows 11 operációs rendszer követelményeinek, így régebbi számítógépek kiváltására is alkalmasak lehetnek.

Az eszközökön felül a sikeresen pályázó tanárok 30 órás, a gyakorlati digitális tudást előtérbe helyező e-learning kurzuson is részt vesznek, amellyel olyan tudást kaphatnak, amit már akár másnap hasznosíthatnak az oktatásban – tették hozzá.

A 4iG alapítvány olyan intézmények pedagógusainak pályázatát várja, akik elkötelezettek a digitális fejlődés mellett, nem feltétel az informatikai szakképzettség.

A pályázaton minden, OM-azonosítóval rendelkező intézmény elindulhat, így akár zeneiskolák vagy gyógypedagógiai intézmények is laptophoz juthatnak

 – jelezték.

A program országos, így régiótól és településtípustól függetlenül bármely iskola pályázhat, a pályázat feltételei és jelentkezési űrlapja a 4iG alapítvány oldalán érhetők el – áll a közleményben.

