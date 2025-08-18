augusztus 18., hétfő

1 órája

Akár 3 százalék alatt is hitelhez juthatnak a családok

Az Otthon start programban a bankok közötti erős verseny miatt a 3 százalékos kamatnál is kedvezőbb ajánlatok jelenhetnek meg, így a családok akár még olcsóbban juthatnak hitelhez.

MW
Szeptembertől indul az Otthon start program (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Akár harmincmillió forintnyi megtakarítást hozhat a kamatterheknél az Otthon start hitel egy piaci feltételű lakáskölcsönhöz képest, ha az igénylő teljesen kihasználja a konstrukció nyújtotta kereteket − írja a Világgazdaság

Otthon Start:
Otthon start: már látható az érdeklődés növekedése
Fotó: Kallus György / Forrás: MW

A lap számításai szerint az Otthon start hitelnél elérhető leghosszabb, 25 éves futamidőt és a legmagasabb, 50 millió forintos hitelösszeget, illetve a 3 százalékos éves kamatot feltételezve a havi törlesztőrészlet – egyéb költségtételeket nem számítva – valamivel 237 ezer forint felett alakul havonta, ami a teljes futamidő alatt 21,1 millió forintos kamatterhet jelent. Ugyanez a havi törlesztőrészlet egy hasonló futamidejű és összegű, piaci forintlakáshitelnél már 337 ezer forintot jelentene, ha a piaci átlagnak nagyjából megfelelő, évi 6,5 százalékos kamattal számolunk.

A pénzintézetek várakozásai szerint az Otthon start hitel gyorsan meghatározóvá válhat a lakáshitelek piacán, készülnek is rá, előregisztrációt, illetve előzetes értékbecslést is lehetővé tesznek. Egyes szakértők azt sem zárják ki, hogy egyes szereplők 3 százalék alatti kamat mellett árulják majd a támogatott konstrukciót az intenzív verseny miatt – hiszen ezt nem tiltja a szabályozás. 

Mi arra számítunk, hogy szeptemberben már két vagy három banktól megjelenhet 3 százalék alatti ajánlat, a 2,5 és 3 százalék közötti zónában

– mondta Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője vasárnap az RTL Híradónak. Évi 2,5 százalékos ügyfelet terhelő kamatot feltételezve egyébként újabb havi 13 ezer forintos megtakarítást érhetne el 50 milliós hitelösszegnél az igénylő.

A pénzintézetek emellett bevethetik a lakáshiteleknél már eddig is alkalmazott kedvezményeket, erről bővebben ITT olvashat. 

