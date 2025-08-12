A románok és a lengyelek is elirigyelhetnek tőlünk egy fontos gazdasági mutatót

A portál cikke szerint Lengyelországban 2024 után 2025-ben is 6 százalék fölött lehet az éves deficit, Szlovákiában talán sikerül leszorítani 5 százalék alá, de Ausztriában sem sokkal jobb a helyzet, ahol épp most fogadták el a megszorításokat.

A legrosszabb állapotban az összes államháztartás közül azonban a román büdzsé van. A korábban bezzegországnak titulált állam tetemesre duzzadt költségvetési hiányát egyelőre még a megszorításokkal együtt sem sikerül lefaragni, ami a magyarnak majdnem a kétszerese lehet 2025-ben.

A magyar költségvetéssel kapcsolatban az első és legfontosabb tudnivaló, hogy orrnehéz, ami azt jelenti, általában az év első három-négy hónapjában jön össze a hiány tetemes része, majd a nyári hónapoktól kezdve kisimul. Persze ehhez az is kell, hogy év közben többször belenyúljon a kabinet a költségvetésbe, hogy mederben tudja tartani a hiánypályát. Idén annyival speciálisabb a helyzet, hogy több egyszeri bevétel javította az államháztartási egyenleget.

