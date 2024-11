„Minden alaptalan politikai híreszteléssel ellentétben az NTAK a turisztikai ágazat egységes és hiteles adatforrása, amelyet az is igazol, hogy 2022 júliusától a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az NTAK adatai alapján közli a szektort érintő hivatalos statisztikáit. Az NTAK adatai emellett hozzájárulnak a szolgáltatás-külkereskedelem és a GDP-számításokhoz is. Az NTAK Iránytű oldalon keresztül pedig a szálláshely-szolgáltatók is ráláthatnak saját adataikra, valamint összevethetik azokat a versenytársi átlagolt teljesítménnyel, amelyek eredményesen támogatják a vállalkozásokat aktivitásaik és fejlesztéseik tervezésében, piaci döntéseikben, az árazás kialakításában, a célzott vendégkör meghatározásában, a nyereséges működtetésben” – fogalmazott az MTÜ a közleményben.