BIKA

Hétfőn nagyon jó lehetőségeid lesznek, és most ügyesen tudsz is élni ezekkel. A Merkúr belép a Szűzbe, és a józanságot adja önnek „ajándékba”. Most a megérzéseire is kellene hallgatnod. A Halak Szaturnusz az intuíciód éles működését jelzi.