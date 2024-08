Egy feltétellel 1 órája

WizzAir-újdonság: a tagságival rendelkező utasok kevesebb mint 10 euróért bárhová elrepülhetnek

A WizzAir elindítja All You Can Fly programját, amellyel egy év alatt a légitársaság 800 célállomást kínáló hálózatának több járatára foglalhatnak jegyet kedvező áron az utasok évi 599 euróért.

A WizzAir elindítja All You Can Fly programját Forrás: Világgazdaság Fotó: Kallus György

A tagsági az első ilyen típusú program Európában, és a WizzAir az egyetlen légitársaság, amely ilyen sok járatot tesz elérhetővé alacsony áron – emelte ki keddi közleményében a vállalat – adta hírül a Világgazdaság. Az éves díjért cserébe egy éven keresztül a WizzAir teljes hálózatán 9,99 euróért foglalhatnak jegyet a tagok. A szóban forgó csomag 12 hónapig érvényes, az ügyfelek 72 órával az indulás időpontja előtt választhatnak a rendelkezésre álló úti célok közül.

A légitársaság közlése szerint az előértékesítési időszakban alacsonyabb áron, már 499 euróért kínál 10 ezer All You Can Fly tagságot augusztus 13. 10:00 óra és augusztus 15. 25:59 között. Az utasok szeptember 25-től foglalhatnak jegyet a WizzAir hálózatában, amelyben 50 ország 200 városába repülhetnek 800 járaton. A Világgazdaság teljes cikke ITT olvasható el.

