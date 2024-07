Mager Andrea elnök-vezérigazgató az ünnepi eseményen kiemelte: a nemzeti lottótársaság a tíz legnagyobb hazai vállalat között van, a 7400 értékesítési pontjával pedig az ország legnagyobb kiskereskedelmi hálózatát működteti, ahol összesen mintegy 17 ezren dolgoznak. Hozzátette: mindez arra ösztönzi a vállalatot, hogy a lehető legkorszerűbb szolgáltatásokat és lehetőségeket biztosítsák a játékosoknak. Emlékeztetett arra, hogy a társaság lottózói hálózata 2023-ban 14 százalékos növekedést produkált, ami nagyon jó teljesítmény a kiskereskedelmi piac többi szereplőihez képest. Végül arról beszélt, hogy számos fejlesztésre és technológiai újításra készülnek még, így például a vidéki nagyvárosok bevásárlóközpontjaiban is a MOM-parkihoz hasonló "jövő lottózóját" tervezik kialakítani.

Ezekkel az a céljuk, hogy magasabb szintre emeljék a fogadás élményét és a játék örömét.

Bánhegyi Zsófia kereskedelmi igazgató elmondta, az új stratégiájuk célja, hogy a digitális eszközök alkalmazásával növeljék a lottózói hálózatuk versenyképességét, többek között azért is, mert már a hazai sportfogadási piac is kétszereplős. A most megnyitott, úgynevezett zászlóshajó lottózójuk akadálymentes, így

a kerekesszékes játékosok is könnyen tudják használni a terminálokat,

továbbá a modern arculat és kialakítás mellett törekedtek a digitális, papírmentes megoldásokra. A MOM Parkban odafigyeltek a tudatos vásárlói út-tervezésre, gyors (önkiszolgáló terminál) és lassú zónákat alakítottak ki, nagyméretű LED-falak és digitális menüboardok várják a játékosokat és a megismert sorsjegykínáló eszközöket is egy új megoldással váltották ki.