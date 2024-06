Valóban, Dél-Európában és Észak-Afrikában gyenge volt a termés. A szakértők azonban a brit kormányt is egyértelműen felelősnek tartják. Justin King, a Marks & Spencers kiskereskedelmi vállalat vezetője azzal szerint ugyanis nem segítette a brit zöldségtermesztőket a magas energiaköltségek miatt, ami miatt a korábbiakhoz képest is sokkal inkább az importra szorultak.

King arra is rámutatott, hogy az uniós kilépés is hozzájárul a problémához. Erre más szakértők is többször felhívták a figyelmet. Az országból például hiányoznak azok a betakarító munkások, akik a Brexit előtt más uniós országokból érkeztek. Most, hogy az Egyesült Királyság már nem az EU tagja, sokkal nehezebbé, költségesebbé és bonyolultabbá vált a munkások beszervezése.