Figyelmeztetés 46 perce

Termékvisszahívás: már hírlevélben is tájékozódhatnak a fogyasztók

A lakosság még gyorsabb és közvetlen tájékoztatása, ezáltal hatékonyabb védelme érdekében ezentúl hírlevél formájában is megosztja a vásárlóktól visszahívott termékekkel kapcsolatos információkat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – jelentette be az Agrárminisztérium (AM) pénteki közleménye szerint az élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár.

A Nébih ezentúl hírlevél formájában is megosztja a vásárlóktól visszahívott termékekkel kapcsolatos információkat Forrás: MTI Fotó: Ground Picture

Nobilis Márton emlékeztetett, mind a kormány, mind az AM számára kiemelten fontos a magyar emberek érdekeinek védeleme. Az egyik legerősebb, és a lakosság részéről is az egyik legmegbízhatóbbnak tartott fogyasztóvédelmi szervezet a Nébih. A hivatal 2019 márciusa óta teszi közzé a https://portal.nebih.gov.hu/termekvisszahivas oldalon az élelmiszerláncban történt termékvisszahívásokat. A kereshető adatbázisban a vállalkozások által jelzett vásárlóktól történő visszahívások, valamint és élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszeren, azaz a RASFF-on érkező esetek is megtalálhatóak – írták. Az aloldalt egy-egy visszahívás alkalmával mintegy 15 ezren látogatják meg és a Nébih social media felületein közzétett tartalmak is több tízezer felhasználóhoz jutnak el. A fogyasztókat kiemelten érdeklő témakörről van tehát szó, hangsúlyozta az államtitkár, mely kapcsán az információk még gyorsabb és közvetlen megosztását segíti a jövőben a Nébih új hírlevele. A feliratkozók gyakorlatilag azonnal, a termékvisszahívás publikálását követően elsőként értesülnek annak részleteiről. A hírlevélben a legfontosabb alapinformációk kapnak helyet, valamint - amennyiben rendelkezésre áll - a termék fotója is megtalálható lesz – tették hozzá. Nobilis Márton kiemelte, a termékvisszahívásokról való hatékony tájékoztatás a fogyasztók elemi érdeke. Fontos azonban, hogy azt is értsék: egy termék gyártó általi visszahívása az esetek többségében pozitív, a vásárló érdekeit szem előtt tartó és felelős vállalkozói döntésként értékelhető. Kiváltképp igaz ez a vállalkozások önellenőrzésének eredményeként történő önkéntes termékvisszahívásokra. Nem szégyenfalról van tehát szó, hanem a fogyasztóvédelmet középpontba helyező felelős vállalkozói magatartás bizonyítékáról. A termékvisszahívás hírlevélre a Nébih honlapján, IDE KATTINTVA iratkozhatnak fel az érdeklődők – olvasható a közleményben.

