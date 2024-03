A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mobilapplikációjának fejlesztésénél is szempont volt mindez. Így a NAV mobil appon keresztül már be lehet fizetni a gépjárműadót; le lehet kérdezni az adószámlát; meg lehet nézni, hogy a munkáltatónknál be vagyunk-e jelentve; megtudhatjuk, hogy milyen béradatokkal vagyunk bejelentve; található benne adótraffipax információ; több adókalkulátor, és - országonként elérhető - utazási információk is