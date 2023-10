Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke ismertette: 2019 nyarához képest a szállodák is 5 százalékkal több vendéget fogadtak a Balatonnál, és nemcsak a külföldiek (+4 százalék), de a hazai turisták közül is többen (+5 százalék) nyaraltak, mint a vírushelyzet előtt. Eredményes szezont zárt a szállodaipar, a kiemelt események hatása az egész szezonban megmutatkozott – összegezte.

Az elnök szerint az ágazat 2023-ban a „régi időket” idéző kedvező évet zárhat.

Guller Zoltán arra is kitért, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján az év hátralévő részére látható előfoglalások is biztatóak. A szeptemberi 3,4 millió vendégéjszakát követően októberre 3, novemberre pedig 2,4 millió vendégéjszakát prognosztizál az MTÜ. Ez októberben csaknem másfél, november–decemberre pedig 3 százalékos növekedést vetít előre, ami biztató kilátásokat jelent az év egészére is.