Szijjártó Péter kiemelte, hogy a délutáni Magyar–Jordán Üzleti Fórum során a két ország megállapodást ír alá a vállalatközi együttműködés fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról. Ezenfelül a kettős adóztatás elkerüléséről szóló szerződés véglegesítéséről is megegyeztek a felek.

Üdvözölte, hogy tavaly 15 százalékkal nőtt a kétoldalú kereskedelmi forgalom, és idén is 43 százalékos emelkedést regisztráltak eddig. Hangsúlyozta, hogy főleg a magyar gyógyszeripari áruk és tejtermékek kivitele ugrott meg az utóbbi időszakban.

Majd elmondta, hogy összeült a két kormány vízipari munkacsoportja is, amelynek fő feladata a fejlett magyar vízgazdálkodási technológiák elterjesztése Jordániában a fennálló kihívások kezelése céljából.

Illetve arra is kitért, hogy megállapodások születtek az agrárkutatás, a mezőgazdasági modernizáció és az élelmiszerbiztonság területén is a két ország egyetemei és kutatóintézetei között, amitől ugyancsak a közel-keleti ország előtt álló nehézségek enyhítését várják.

A miniszter végül tudatta, hogy idén mintegy 50 százalékkal több turista érkezett hazánkba Jordániából a tavalyinál, ebben pedig annak is nagy szerepe lehet, hogy hetente már összesen hat repülőjárat van a két ország nagyvárosai között.

„Azt is pontosan tudjuk, hogy a jó gazdasági együttműködés fontos alapja a stabilitás és a biztonság, ezért támogatjuk a kezdeményezéseket, amelyek Jordánia biztonságához hozzájárulnak” – jelentette ki.

Erre példaként hozta fel, hogy miután az afgán haderő finanszírozására szánt pénzt a kivonulás ellenére sem kapják vissza a NATO-tagok, a kormány ebből 40 millió forintnyit Jordánia védelmi képességeinek fejlesztésére irányított át.

Végül pedig bejelentette, hogy további három évvel meghosszabbítják a felsőoktatási együttműködést, amelynek keretében évente 400 hallgató tanulhat ösztöndíjjal magyarországi egyetemeken.

A kormány nem járul hozzá semmilyen EU-s finanszírozáshoz, amíg le nem veszik az OTP-t az ukrán feketelistáról

Magyarország mindaddig nem járul hozzá az ukrajnai fegyverszállítás semmilyen további európai uniós finanszírozásához, amíg Kijev le nem veszi az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról – szögezte le kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar–jordán gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtóértekezleten kérdésekre válaszolva felháborítónak, elfogadhatatlannak és botrányosnak minősítette, hogy az ukrán hatóságok hazug és nevetséges indokokból felvették ezen jegyzékbe a legnagyobb magyar bankot, ahol nagyjából hárommillió ember vezeti a számláját.

Tényleg néha az az érzésünk van, hogy szórakoznak velünk, ezt csak azért nem mondjuk gyakrabban, mert háború zajlik a szomszédban, s az ilyen helyzetben az ember megválogatja azokat a kifejezéseket, amelyeket használ

– mondta.

„De az, hogy mindent megteszünk azért, hogy az ukrán embereknek segítsünk, hogy a magyar emberek fizetik egy olyan háborúnak az árát, amihez semmi közük nincsen, ehhez képest a reakció az, hogy a legnagyobb magyar bankot felteszik egy ilyen szégyenlistára, ez több a soknál” – vélekedett.

Szijjártó Péter az OTP listázása melletti ukrán érvek kapcsán leszögezte: nem tudja, hogy ezeken sírni kellene inkább vagy nevetni. „Szívesen nevetnénk, mert ezek nevetséges dolgok, amiket felhoznak, de mivel a helyzet súlyos, ezért inkább szörnyülködünk” – húzta alá.

„Úgyhogy az álláspontunk világos: amíg az OTP-t nem veszik le erről a listáról, addig Magyarország nem fog hozzájárulni semmilyen további európai uniós finanszírozáshoz az ukrajnai fegyverszállítások tekintetében” – tudatta.

„Nemcsak ahhoz az 500 millió euróhoz nem fogunk hozzájárulni, amit jelenleg megállítottunk, hanem jobb, ha nem is jönnek semmilyen előterjesztéssel további fegyverszállítások finanszírozására” – tette hozzá.

A miniszter a svéd NATO-csatlakozás ratifikációjával kapcsolatban kiemelte, hogy az erről szóló döntés teljes egészében az országgyűlési képviselők kezében van, a kormány készen áll, hiszen rég benyújtotta az előterjesztést.

Közölte, hogy az utóbbi napokban többször is konzultált a török kollégájával, és a kommunikáció ezután is szoros lesz, mivel Ankara egyeztetni fog Svédországgal és a NATO-val is.

„Amennyiben elmozdulás történik, akkor természetesen az ígéretünket, miszerint Magyarország nem fog késleltetni egyetlen országot sem a tagság vonatkozásában, be fogjuk tartani” – mondta.