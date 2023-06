„Magyarország energiabiztonsága ma már elképzelhetetlen lenne Szerbia nélkül, s igaz ez fordítva is. Hazánk földgázellátásának legnagyobb része Szerbián keresztül érkezik hozzánk, mi pedig több mint százmillió köbmétert tárolunk a szerbek számára” – tette hozzá.

A stratégiai tanácson felszólalva kiemelte, hogy Röszke és Horgos között felállítják Európa „legmodernebb, legnagyobb, legcsillogóbb határátkelőhelyét”, ugyanis a „toldozgatás-foldozgatás” nem jelent valódi megoldást. „A kapcsolatainkhoz képest méltatlan, ami ott zajlik, akadályozza is a kapcsolatok fejlesztését, rossz érzést okoz az embereknek" – fogalmazott.

„Itt át kell vágnunk a gordiuszi csomót, és minden idők egyik legnagyobb közös projektjeként kell ezt megvalósítani” – mondta.

Szijjártó Péter ezt követően arról számolt be, hogy új dimenzióba léphet az együttműködés a külpolitika terén is, minthogy Magyarország most először köt megállapodást közös külképviseletek létrehozásáról valamely másik országgal, ami lehetővé teszi a diplomáciai hálózat kibővítését mindkét fél számára.

Tájékoztatása szerint elsőként Szerbia nagykövetsége fogja befogadni a magyar képviseletet a kongói Kinshasában, Magyarország nagykövetsége pedig a szerb képviseletet a máltai Vallettában.