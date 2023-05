idén nyáron is folytatódik a nehéz helyzetben élő egyszülős és nagycsaládosok ingyenes nyaraltatása július elsejétől szeptemberig a Mészáros Csoport legnagyobb karitatív szervezete, a Pro Filii Alapítvány jóvoltából. A családok félpanziós ellátás mellett a Hunguest Hotels zalakarosi és gyulai szállodájának felújított szárnyában üdülhetnek ötnapos turnusokban. A rászorulók pihenésének megszervezésében ezúttal is részt vesz a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Egyszülős Központ is