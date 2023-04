Hangsúlyozta: a polgári kormány a jövőben is támogatja azokat a vállalkozásokat, amelyek a gazdaság erősítésén önerőből is szerepet vállalnak, beruháznak, innovációkat hajtanak végre. A kormány azon dolgozik, hogy a magyar gazdaság azon a sikeres felzárkózási pályán maradjon, amelyen az elmúlt tíz esztendőben is haladt – tette hozzá a pénzügyminiszter.

Bányai Gábor, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, fideszes országgyűlési képviselő a térség egyik ékkövének nevezte a Merkbau Zrt.-t, hiszen a környék szinte legnagyobb foglalkoztatójaként a 2021. évi gazdasági adatok alapján a vármegye TOP 100 listájának tizenkettedik helyén áll.

A kormánybiztos szerint a cég tevékenysége, termelési kapacitása, valamint az új ötletek és az innováció szempontjából is minden arra utal, hogy a Merkbau a jövőben is a legjobbak között lesz.

Knáb János, a Merkbau Zrt. igazgatóságának elnöke felidézve a cég elmúlt 30 éves történetét elmondta: vállalkozásuk legnagyobb beruházását jelenti a most megünnepelt fejlesztés.

A betonacél üzemüket 24 méter hosszan darupályával és egy 5 tonnás daruval bővítették. Az acélszerkezet gyártó üzemet szemcseszóró, illetve festőkabinnal fejlesztették, illetve a jövőben egy 8 tonnás daru is segíti a munkát. A pályázat keretében megépült továbbá egy magasraktár, és sikerült beszerezniük néhány önjáró teleszkópos emelőgépet is.

A projekt legfontosabb elemének nevezte a CNC-vezérelt gépparkkal rendelkező épületasztalos- és ácsüzem kialakítását, amely révén a Merkbau Zrt. MerkWood márkanéven elindította a faépítészeti üzletágát.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Merkbau Zrt. értékesítésből származó nettó árbevétele 2020-ban 10,2 milliárd forint, míg 2021-ben mintegy 36,8 milliárd forint volt. Az árbevétel szinte teljes egészében belföldi értékesítésből származott. A vállalat adózott eredménye 2021-ben 2,19 milliárd forintot, míg 2020-ban közel 1 milliárd forintot tett ki.