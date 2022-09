Fontos szem előtt tartani, hogy az élelmiszerek iránti kereslet viszonylag rugalmatlan, a mindennapi betevőre mindig szükség lesz, ezért az ágazatba való körültekintő befektetés, az értékteremtő beruházás mindig megtérül - mondta Nagy István agrárminiszter a 15. Business Days konferencián kedden Tapolcán.

A tárca közleménye szerint a miniszter rámutatott, a háború, a brüsszeli szankciók okozta energiaválság és az aszály miatt évtizedek óta nem látott élelmezésbiztonsági kihívások jelentkeznek a világ számos pontján. Magyarországon az ágazat válságállóságát bizonyítja, hogy a magyar mezőgazdaság az elmúlt két évben is biztosította a lakosság jó minőségű, biztonságos élelmiszerrel való ellátását, miközben emelkedett a kibocsátás és az agrárexport. Ehhez arra is szükség volt, hogy a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart stratégiai ágazatként kezeljük, megadva a megfelelő szintű és mértékű kormányzati figyelmet és támogatást, hangsúlyozta a tárcavezető.

Nagy István megjegyezte, a közép- és hosszú távú versenyben maradáshoz nélkülözhetetlen az, hogy modernizálják az ágazatot. A következő időszakban igen jelentős szakpolitikai eszközök segítik az agrárgazdaság megújítását. A fejlesztések hatására emelkedik az ágazat versenyképessége és inputhatékonysága, ami hozzájárul a kihívások többségének kezeléséhez - tette hozzá.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyzet speciális, hiszen három ágazat együttműködésén múlik a végső sikeresség. Komplexen kell gondolkozni arról, mi a teendő a termőföldtől az asztalig, hogyan lesz a kihívásokból lehetőség mindenki számára. A magyar kormány tavaly hozott egy történelmi léptékű döntést: a KAP Vidékfejlesztési lába esetében a nemzeti társfinanszírozást megemelte, a forrás így megháromszorozódott. Ez esélyt teremtett arra, hogy Magyarország ledolgozza a hátrányait, hangsúlyozta a tárcavezető.

Arra is kitért, hogy a kereskedelem eddig más tárcához tartozott, most viszont lehetőség nyílt arra, hogy a teljes élelmiszerláncot egyben szemlélve olyan fejlesztéseket, szabályozásokat hozzon létre az Agrárminisztérium, amelyek a lánc minden elemének érdekét figyelembe veszik. A cél, hogy nemzetközi piacokon is eredményes, erőforrás-hatékony és magas hozzáadott értéket termelő mezőgazdaság, élelmiszeripar és kereskedelem működjön Magyarországon, amely képes arra, hogy biztonságos, jó minőségű élelmiszerrel lássa el a magyar lakosságot is, miközben ellenállóvá válik a külső negatív hatásoknak, például az esetleges humán járványoknak.

Nagy István az idén 15 éves Business Days konferencia szervezőit oklevéllel köszöntötte a kerek évforduló alkalmából. Ezt követően átadták "A Magyar Termékekért Kereskedelmi Nívódíjakat". A 2022-es nívódíj győztese pedig a PENNY Market Kft. lett, az ezüstérmes a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., bronzérmes pedig az Auchan Magyarország Kft., míg a szakmai különdíjat a CBA Kereskedelmi Kft. kapta.