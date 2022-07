Az Európai Bizottság javaslata szerint a gáz- és atomenergia-ágazatok magánberuházásainak szerepük van a zöld átállásban, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez. Átmeneti jelleggel, adott feltételek és átláthatósági követelmények mellett ezért megengedi, hogy az iparág egyes tevékenységei környezeti szempontból fenntarthatónak minősüljenek.

Az ezt elutasító európai parlamenti indítvánnyal szemben 328 EP-képviselő szavazott, 278 képviselő mellette voksolt, és 33-an tartózkodtak. Ha július 11-ig sem az uniós parlament, sem a tagországok kormányait képviselő Tanács nem emel kifogást a bizottsági javaslat ellen, akkor a taxonómiáról szóló szabályozás 2023. január 1-jétől lép életbe.

A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja, az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: "megőriztük az energiaellátás biztonságát és megfizethetőségét, megvédtük a rezsicsökkentést".

A közlemény szerint Tóth Edina, Győri Enikő és Gyürk András, a Fidesz EP-képviselői üdvözölték a szavazás eredményét, és kiemelték: a rezsiköltségek alacsonyan tartásához és a klímasemlegesség eléréséhez szükség van a nukleáris és földgázalapú beruházásokra, annak érdekében, hogy hosszú távon meg lehessen őrizni az energiaellátás biztonságát és megfizethetőségét.

Tóth Edina a szavazást követően kiemelte: az európai és a magyar baloldal az utóbbi hetekben mindent bevetett, hogy a saját kudarcos zöld ideológiáját érvényesítve megfossza az atomenergiát és a földgázt a zöld minősítéstől.

Nukleáris energia és földgáz nélkül sokkal kiszolgáltatottabb lenne az unió az olyan válságoknak, mint amit most is tapasztalhatunk. Emellett a zöld átmenet sem tudna megvalósulni, hiszen a megújuló energiaforrások önmagukban még nem elegendőek az amúgy is megnövekedett energiaigények kielégítésére és a rezsiköltségek alacsony tartására

- fogalmazott.

Győri Enikő aláhúzta: a zöld gazdaság megvalósításához rengeteg magántőkére van szükség. Hozzátette, hogy a magánszektornak a taxonómia rendelet jelenti a sorvezetőt a fenntartható befeketésekben.

"Cégeink nagy részének viszont még segíteni kell, hogy fenntarthatóvá és klímasemlegessé váljanak. Ennek a költségeit nem varrhatjuk a polgárok és a vállalkozások nyakába. Ha megvalósult volna a baloldal javaslata, ezek a vállalkozások sosem kapnának forrást az átálláshoz" - fogalmazott a képviselő, majd hozzátette: a realitások talaján kell megalkotni a szabályokat, különben könnyen lehet, hogy az európai vállalatok nagy része nem hogy fenntarthatóvá nem fog válni, de még tönkre is megy.

Gyürk András rámutatott, hogy a baloldali kifogás elutasítása volt az egyetlen lehetséges döntés.

Európa energiaválságban van, ezért minden, a helyzetet súlyosbító felelőtlen javaslatra határozottan nemet kell mondanunk. A baloldal a kifogással megtámadta a rezsicsökkentést és a klímavédelmet. Ennek viszont, a fideszes képviselők határozott kiállásának köszönhetően, sikerrel tudtunk gátat szabni

- tette hozzá.

Az Európai Bizottság március elején bemutatott, a taxonómiára vonatkozó jogszabálytervezete egyes nukleáris energiával és földgázzal kapcsolatos tevékenységeket a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek körébe sorol. Az ilyen tevékenységeket felsoroló listát nevezik uniós taxonómiának.

A taxonómia rendelet egyike azoknak a jogszabálytervezeteknek, melyek révén az uniós bizottság forrásokat biztosítana a fenntartható növekedéshez, segítené a zöld beruházásokat és megpróbálná elkerülni a nem fenntartható projektek zöldként történő feltüntetését.

Borítókép: egy dolgozó ellenőrzi a vezetékrendszert az FGSZ Földgázszállító Zrt. vecsési üzemében 2017. január 10-én (MTI/Koszticsák Szilárd)