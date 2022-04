10 százalék feletti forgalomnövekedést vár húsvétkor az áruházláncok többsége a Világgazdaság kedden megjelent összeállítása szerint.

A Tesco a lap kérdésére közölte, arra számítanak, hogy az idei húsvét a pandémia előtti, 2019. évihez hasonló forgalmú lesz. A Spar is jelentős forgalombővülést vár, a CBA becslése szerint pedig húsvéti eladásai 10 százalékkal meghaladhatják az idén a 2019. évit, miután már a tavalyi szezonban is kevéssé volt érzékelhető a pandémia negatív hatása, és emelkedett a forgalom. Az Auchan és a Penny Market is azt jelezte, hogy erős ünnep előtti forgalomra számít. Megjegyezték, hogy miközben egyre több vásárló fordul az olcsóbb élelmiszerek felé, jelentős az érdeklődés a prémiumtermékek iránt is.

Az idei húsvét április 17-18-ra esik, a vásárlói roham a hagyományos üzletekben és az online csatornán is az utolsó héten csúcsosodik ki, a kosárérték pedig a 20-25 ezer forintot is elérheti.

