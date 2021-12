A Telex számítása szerint a Molnak mint kiskereskedőnek éves szinten legfeljebb két százalékos bevételkiesést jelent az intézkedés (ami indokolatlanná teszi a részvényeinek pénteki tőzsdezárásig bekövetkezett hét százalékos zuhanását), de vélhetően a többi kiskereskedő sem veszít a lépésen. Érdemes hozzátenni azt is, hogy a kormánynak sem érdeke, hogy tönkretegye a vállalkozásokat, az ilyesmi teljesen szembe menne az eddigi politikájával, vélhetően saját számításai alapján megtalálta az egyensúlyt, amellyel a lakosságnak is kedvez és a szektor sem dől be.