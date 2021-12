A black friday miatt évről évre rendkívüli megugrásokat ért el a novemberi webáruházi forgalom, a bőséges értékesítésekből most a hagyományos boltok is igyekeznek kivenni a részüket. Ezt azért tehetik meg, mert a magyarországi vásárlóerő tovább erősödött ebben az évben. Ugyanakkor a felzárkózás követelménye a hagyományos boltokat már nem engedi messzire távolodni a webkereskedelem felé. Nyilván a fizikai üzletek jó része inkább a megszokottan erős decemberre épít most is, de nem akarnak túlzottan lemaradni a fekete péntek okozta vásárlási lázról sem – fogalmazott a nagy láncokat képviselő munkaadói szervezet szakértője.