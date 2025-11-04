Mit árul el rólunk, ha felnőttként plüssel alszunk?

Gyermekként az is hatalmas kihívásnak tűnhetett, hogy elengedjük szüleink kezét a sötét szobában – talán ön is emlékszik azokra az estékre, amikor csak a plüssök nyújtottak megnyugvást a „szekrényben lapuló” mumusok ellen. Egy-egy puha játék sokunknak jelentette a biztonság és a szeretet kézzelfogható formáját – írja a life.hu.

Hogyan hatnak a plüssök a mentális egészségre?

Már gyermekként is érezhettük, hogy a plüssök jót tesznek a lelkünknek. Egy 2013-as kutatás kimutatta, hogy az ölelést igénylő tárgyakkal való érintkezés csökkenti a stresszhormonok szintjét. Jade Wu alváskutató szerint a gyerekek azért szeretik a plüssöket, mert kényelmesek, személyesek és biztonságérzetet nyújtanak – ez pedig felnőttkorban sem változik.