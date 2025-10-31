49 perce
Sokkoló, mi mindent rejt egy hajkefe!
A koszos fésű vagy hajkefe hajszálakat, elhalt hámsejteket és hajápoló termékek maradványait gyűjtheti össze, amelyek visszakerülve a hajba zsírosodást, irritációt vagy korpásodást okozhatnak. Ha egészséges hajkoronát, fejbőrt szeretnénk, fontos, hogy ne feledkezzünk meg az eszközök tisztításáról.
Nem mindegy, hogy milyen hajkefét választunk, és az sem, milyen gyakran tisztítjuk (Illusztráció)
A fésű és hajkefe tisztítása kulcsfontosságú az egészséges haj és fejbőr megőrzéséhez. A megfelelő eszköz kiválasztása a haj típusától, hosszától és a kívánt stílustól függ, de emellett fontos a fésű tisztítása is, hogy a haj és a fejbőr egészséges maradjon. De nem mindegy hogy milyen eszközt választunk, és az sem, hogy miként tartjuk tisztán – hívja fel a figyelmet a Mgyar Nemzet cikke.
Hajkefe és fésű – így válasszuk ki a megfelelőt
A hajkeféknek több típusa van:
- Vaddisznósörtés kefék: kíméletesek a hajhoz, a természetes zsírt egyenletesen oszlatják el a hajszálakon, ezzel fényessé téve azt.
- Műanyag vagy szintetikus sörtés kefék: strapabírók, könnyen tisztíthatók, mindennapos hajformázáshoz hatékonyak.
- Kerek kefék: hőformázáshoz, például hajszárítóval történő göndörítéshez vagy volumennöveléshez alkalmasak.
- Paddel típusú (lapos) kefék: nagy felületük révén hosszú haj kiegyenesítésére és simítására tökéletesek.
Fésűk típusai
- Fafésűk: kíméletesek a hajhoz, természetes hatást biztosítanak.
- Csont- vagy elefántcsont fésűk: tartósak, sima felületük révén könnyen csúsznak a hajon, csökkentve a töredezést.
- Műanyag fésűk: olcsóbbak, de hajlamosak az elektrosztatikus töltődésre.
- Fém fésűk: hajformázáshoz, például göndörítéshez ideálisak.
- Fogtávolság szerinti fésűk: ritka fogazatú fésű a nedves haj kifésüléséhez, sűrű fogazatú a precíz stílushoz.
- Speciális hajformázó fésűk: pontos stílus kialakításához, fodrászati technikákhoz.
