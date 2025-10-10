Koszos a kanapé? Ezzel a filléres módszerrel újra makulátlan lesz

A nappali központi eleme, a kanapé, gyakran nemcsak a pihenés, hanem a mindennapi élet „áldozata” is. A kanapén ülve eszünk, iszunk, a gyerekek játszanak, a háziállatok pedig előszeretettel fészkelik be magukat rá – nem csoda, ha egy idő után elkoszolódik. Nem kell kidobni, sem a tisztítószerek garmadát bevetni, van néhány olcsóbb megoldás is arra, hogy újra ragyogjon – hívja fel a figyelmet a Mindmegette.hu.

A kanapé tisztításánál jó szolgálatot tesz a porszívó (illusztráció)

Fotó: Kokhan O / Forrás: Shutterstock

1. Lépés: portalanítás és alapos előkészítés

Mielőtt bármit tennénk, kezdjük egy alapos portalanítással. Egy tiszta, száraz ronggyal töröljük át a felületet, majd alaposan porszívózzuk ki a morzsákat és a port a résekből – a résszívó fej itt aranyat ér! A makacs, rászáradt foltokat egy sörtés kefével lazítsuk fel, így a további tisztítás sokkal hatékonyabb lesz.

Tipp: Ha házi kedvencünk is gyakori vendég a kanapén, szerezzünk be egy textilborotvát – pillanatok alatt eltünteti az állatszőrt és felfrissíti a huzatot.

2. Szódabikarbóna – a szagtalanító csodaszer

A kanapé mindenféle szagot magába szív: