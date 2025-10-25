Fogínyvérzés – fogmosási hiba vagy vitaminhiány?

Amikor fogmosás közben az íny vérezni kezd, sokszor csak a szájhigiénia hiányára gondolunk – pedig a háttérben állhat egy régi „tengerészbetegség”, a skorbut is: a C-vitamin hiányából fakadó állapot, amely ma ismét felbukkanhat a modern, feldolgozott ételekre épülő táplálkozás és életmód miatt - írja a Mindmegette.

A vérző íny tehát nem csupán helyi probléma, üzenhet a szervezetünknek, hogy fontos tápanyagokból keveset kap. Nézzük, hogyan előzhető meg a baj, kerülhető el a fogínyvérzés!

Fogínyvérzés: ez lehet az ok

Az ínyvérzés ijesztő, kellemetlen, sőt kínos jelenég, és legtöbbször az ínygyulladás első jele.

A szájban, a fogakon, a fogak között kialakult lepedékben megtelepedő baktériumok gyulladást idézhetnek elő, amely miatt az ínyszövet megduzzad, érzékennyé válik, és fogmosáskor könnyen vérezni kezd.

Az ínygyulladás hosszabb távon a fogágy megbetegedéséhez, foglazuláshoz, fogvesztéshez is vezethet. Még hosszabb távon- az elégtelen rágás következtében pedig emésztőszervrendszeri megbetegedések is felléphetnek, így mindenképp foglalkozni kell már az első ínyvérzésnél az okok felderítésével.

Ugyanakkor a gyakori ínyvérzés nem feltétlenül csak a rossz szájhigiénia következménye.

Ha a szervezet tartósan kevés C-vitamint kap, a hajszálerek fala meggyengül, a kötőszövetek pedig veszítenek rugalmasságukból – ennek egyik legkorábbi tünete éppen a vérző íny.

A skorbut ma is jelen van

A skorbutot a 18–19. században főként tengerészeknél figyelték meg, akik hónapokig nem jutottak friss gyümölcshöz és zöldséghez. Szárított magvakon, gabonán, sózott húson éltek. C-vitamin (aszkorbinsav) nélkül a szervezet azonban nem képes megfelelően előállítani a kollagént, ami nélkülözhetetlen a bőr, az erek és az íny egészségéhez.

A betegség ma is felütheti a fejét azoknál, akik kevés friss zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak.

De C-vitamin hiányhoz vezethet a dohányzás, az egyoldalú diéta is, a krónikus stressz vagy valamilyen emésztési zavar is.

