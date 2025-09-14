szeptember 15., hétfő

Sokat javíthat az emésztésünkön ez a magyar superfood

Nemcsak finom és sokféleképpen elkészíthető, de egészséges és tápláló is – igazi magyar superfood, amelynek igenis helye van a mindennapi étrendben: a túró.

A mai egészségtudatos világban egyre többen keresik a természetes, tápanyagokban gazdag élelmiszereket, amelyeket joggal nevezhetünk superfood ételeknek. Nem kell messzire mennünk, hiszen a magyar konyha egyik alapja, a túró, tökéletes példája annak, hogy léteznek hazai, megfizethető és könnyen elérhető magyar superfood alapanyagok is. De vajon miért számít ennyire értékesnek, és milyen formában érdemes beilleszteni a mindennapi étrendbe? – teszi fel a kérdést a Mindmegette cikke.

Számos jótékony hatása van a túrónak a szervezetünkre
Számos jótékony hatása van a túrónak a szervezetünkre
Fotó: Peredniankina / Forrás:  Shutterstock

A túró évszázadok óta része a magyar gasztronómiának: a paraszti konyhától a legmodernebb diétákig mindenhol megtaláljuk. Ami régen hétköznapi ételnek számított, ma már sokak szerint a legjobb magyar superfood. Nem véletlen: könnyen emészthető, tele van értékes fehérjével és vitaminokkal, ráadásul a túró jótékony hatásai sokrétűek. A superfood ételek közé sorolhatjuk, mert természetes, tápanyagokban gazdag, és hozzájárulhat a szervezet egészséges működéséhez – méghozzá elérhető áron, helyi forrásból.

A túró

  • remek izomerősítő,
  • védi a csontokat,
  • segíti az emésztést,
  • diétabarát.

A túró jótékony hatásairól részletesebben és arról, hogy miként építhető be könnyedén az étrendünkbe, a Mindmegette oldalán olvashat.

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
