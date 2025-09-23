36 perce
Így alakul ki a rák a szervezetünkben – fontos a megelőzés és a korai felismerés (videó)
A rák nem új keletű kór, már az őskorból is maradtak nyomai. Mégis a 21. században is sok családban tabunak számít – pedig a nyílt kommunikáció életet menthet.
Egy átlagos emberi test körülbelül 30 trillió sejtből épül fel, a nőknél jellemzően valamivel kevesebb, férfiaknál pedig több sejt alkotja a szervezetet. Az élet velejárója, hogy a szervezetünkben folyamatosan megtalálhatók az éppen osztódó sejtek, miközben hibák, úgynevezett mutációk keletkezhetnek: ebből indulnak ki a tumoros betegségek, egyetlen apró „hibából”.
A saját hibajavító mechanizmusaink és az immunrendszerünk ezeket a hibákat többnyire kijavítják vagy eltávolítják. De az idő előrehaladtával a változások felhalmozódhatnak, és ha a szöveti környezet is asszisztál, egyes sejtek fokozatosan olyan előnyökhöz juthatnak, amelyek a daganat kialakulása felé tolják a testünket
– mondja Priskin Katalin molekuláris biológus a Daganatokról őszintén című vodcast legújabb adásában.
A daganatokban kis arányban, de jelen lehetnek olyan sejtek, amelyek különleges, őssejtszerű tulajdonságokkal bírnak. Ezek azonban nem építik, hanem rombolják az emberi testet: több alkalommal képesek osztódni, vándorolni, alkalmazkodni – ezek a tumorőssejtek. Szupererejük van más sejtekhez képest, akár az immunrendszer elől is el tudnak bújni. Az egészséges szerveinkben is vannak őssejtek, amelyek a regenerációért felelnek, a különbséget a felhalmozódó genetikai elváltozások és a mikrokörnyezet adják.
Nem egyetlen pillanat műve, hogy egy sejt tumorsejtté válik: sok apró hiba, sok kis tényező rakódik egymásra
– teszi hozzá Priskin Katalin, eloszlatva a tévhitet, miszerint egyetlen tényező okozna daganatot. Tudományos tény viszont, hogy a rák ősi kór, amelynek nyomait őskori maradványokban is azonosították már, mégis a modern orvostudomány kínálja a valódi esélyt a túlélésre.
A tudomány nem áll meg, bármikor jöhet új megoldás
Nem létezik egyetlen, minden daganatra érvényes csodagyógyszer, de számos daganattípusnál jelentősen javultak a túlélési esélyek
– mondja a molekuláris biológus.
Minden újabb hónap és év értékes, ugyanis bármikor érkezhet új diagnosztikai megoldás vagy az előzőeknél hatékonyabb terápia – a tudomány nem áll meg.
A magyar családok jelentős részében a daganatos betegségekről nem beszélnek, a régi idők diagnosztikai korlátai és a „csendes” családi hagyományok miatt pedig sok eset homályban marad. Pedig minél előbb kezdünk el értelmesen, nyíltan beszélni róla, annál kevésbé bénít a félelem, és annál hamarabb teszünk a megelőzésért.
A nyíltság nemcsak szemléletet, de esélyt is ad: a családi kórelőzmények ismerete, a rendszeres szűrések és az életmódbeli kockázatok csökkentése együtt jelenthetnek különbséget időben felfedezett és későn felismert betegség között.
Személyre szabott terápiára van szükség
Priskin Katalin szerint
minden tumor más, és hiába vannak közös, úgynevezett „rákjegyek”, a genetikai háttér, a környezet és a beteg állapota egyedi kombinációt alkot. Ezért is kap egyre nagyobb szerepet a személyre szabott diagnosztika és terápia, amely nemcsak hatékonyabb, de sokszor kíméletesebb is a korábbi, általános megközelítéseknél.
Vannak daganattípusok, ahol korábban csak rossz kimenetellel számolhattunk, ma pedig sok beteg tartósan, jó életminőségben él. A rák nem „másé”, hanem velünk élő valóság, amelyről beszélni kell, mert a tudás csökkenti a félelmet, a félelem csökkenése pedig cselekvéshez – szűréshez, időben elkezdett kivizsgáláshoz és kezeléshez – vezet.
A beszélgetést itt tudja meghallgatni:
A Daganatokról őszintén vodcast a European Life Technologies tudományos ismeretterjesztő sorozata.