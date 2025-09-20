1 órája
A kutyák nemcsak a szavakat, hanem a mögöttes jelentést is megértik
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) etológusai új kutatásukban arra jutottak, hogy a kutyák nem csupán tárgyneveket képesek megtanulni, hanem a hozzájuk kapcsolódó funkciót is felismerik. Az eredményeket az intézmény közleményben ismertette.
a kutyák okosabbak, mint hinnénk – a szavak mögötti funkciót is felismerik
A közleményben kiemelték, hogy a „tehetséges szótanuló” kutyák (gifted word learners) nemcsak megjegyzik a játékok neveit, hanem képesek azokat új, teljesen más kinézetű tárgyakra is kiterjeszteni, amennyiben azok ugyanarra a funkcióra használhatók. Ez a készség eddig kizárólag kisgyermekeknél, valamint néhány, hosszú éveken át tanított papagájnál vagy bonobónál volt ismert. Az egyetem tanulmánya a Current Biology folyóiratban jelent meg.
Mint írták, az embereknél a jelentéskiterjesztés a nyelvtanulás egyik alapköve, a funkció alapján történő kiterjesztés azonban ennél is összetettebb képességet igényel. Egy kisgyermek fokozatosan megtanulja, hogy a „csésze” szó a bögrére, a pohárra és a kulacsra is vonatkozhat, hiszen mindegyik az iváshoz kapcsolódik. Ez a felismerés annak ellenére jön létre, hogy e tárgyak formájukban és anyagukban jelentősen eltérnek egymástól, funkciójuk azonban összeköti őket.
Míg számos állatfaj képes küllem alapján csoportosítani tárgyakat, a funkcióra vonatkozó tanult szó kiterjesztése rendkívül különleges szellemi képességeket feltételez. Bizonyos szavak megtanítása egyes állatoknak rendkívül idő- és munkaigényes, és csak nagyon kevés egyed képes valóban elsajátítani ezeket.
Ezek a tehetséges szótanuló kutyák egyedülálló lehetőséget kínálnak e jelenség vizsgálatára, mivel ők a gazdával való játék során, természetes interakciókban gyorsan sajátítják el a szavakat – a játékok neveit
– idézték a közleményben Claudia Fugazzát.
A tanulmány vezető szerzője hangsúlyozta:
eredményeik azt mutatják, hogy ezek a kutyák nem egyszerűen megtanulják a tárgyak neveit, hanem olyan szinten értik a szavak mögötti jelentést, hogy azt teljesen új, nagyon eltérő kinézetű játékokra is képesek alkalmazni, felismerve, mire valók ezek a tárgyak.
A kutatók hét tehetséges szótanuló kutyát – hat border collie-t és egy ausztrál pásztorkutyát – teszteltek természetes környezetben, a gazdáik otthonában, játékos interakciók közben.
A tanulási szakaszban a kutyák két új szót sajátítottak el, például „húz” és „hozz”. Ezek nem egy-egy tárgyat jelöltek, hanem több, küllemében teljesen eltérő, de azonos módon használt játékot (húzogatós vagy behozós). Ezt követték a tesztek, amelyek során a kutyák bizonyították, hogy megértették az új szavakat, és helyesen választották ki a megfelelő játékot, amikor a gazda a „húz”-t vagy a „hozz”-t kérte.
A kísérlet következő szakaszában a kutyák új, küllemükben nagyon különböző játékokkal játszhattak „húzogatósat” vagy „behozósat” a gazdával, akárcsak korábban, de ezúttal a játék neve nem hangzott el. A végső tesztben a kutyáknak ezen új tárgyak közül kellett kiválasztaniuk a megfelelőt, amikor a gazda a „húz” vagy a „hozz” játékot kérte.
A kutyák nagy biztonsággal választották ki a megfelelő, addig névtelen tárgyat – vagyis képesek voltak a szavakat funkcionális kategóriákra általánosítani.
Ez az első bizonyíték arra, hogy a kutyák képesek a szavakat funkcionális kategóriákra általánosítani, mégpedig természetes, játékos interakciók során – hangsúlyozták a közleményben.
Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a szavakhoz kapcsolódó kategorizációra nemcsak az ember képes, hanem az megjelenhet nem emberi, nem nyelvhasználó fajoknál is, természetes módon
– idézték Miklósi Ádámot, a tanulmány társszerzőjét. Hozzátette: mindez izgalmas új irányokat nyithat annak megértésében, hogyan fejlődhettek ki a nyelvhez kapcsolódó készségek, és hogyan működhetnek fajunkon túl.
