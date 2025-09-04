Íme hazánk legszebb és legizgalmasabb motoros útvonalai

A lap szakújságírói cikkükben öt útvonalat gyűjtöttek össze.

1. Az aktuális kedvenc

Az utóbbi években valósággal ellepték a motorosok a Komárom-Esztergom vármegyében található Bajna környékét, egészen pontosan a Bajnát és Héreget összekötő útszakaszt. Teljesen érthető, ugyanis az alig több mint tíz kilométeres szakaszon minden megvan ahhoz, hogy a motoros boldog legyen. A Bikaréti-dűlő szőlőhegy ölelésében lévő, természetileg is kivételes adottságú úton hemzsegnek az izgalmasabbnál izgalmasabb kanyarok, nem mellesleg pedig az aszfalt minősége sem rossz. Így aztán hétvégente nemcsak motorosokra, hanem élményautósokra (sokszor komoly sportkocsikkal) is számíthatunk.

Sok helyen a közútkezelő is kiemelt figyelmet fordít a motorosokra és biztonságukra

Forrás: Shutterstock

A megnövekedett forgalommal a hatóságok is tartják a lépést: gyakran igazoltatják a drónokkal is figyelt motorosokat, de ami a biztonság kapcsán fontos, hogy motorosbarát szalagkorlátot szerelt fel az útkezelő, vagyis baleset esetén nem tud a védőelem alá csúszni a vezető. Mivel több trükkös kanyar is található a szakaszon, a Magyar Közút fogódzkodót nyújtó burkolati felfestésekkel segíti a közlekedőket. A felfestett körök azt jelzik, miként kerüljük el a szembe sávba való áttérést, míg a zöld csík az ideális íveket mutatja. Mindenesetre aki járt már a Bajna–Héreg „szerpentinen”, az tudja, hogy észnél kell lenni, cserébe az élvezeti szint nagyon magas!

2. Kalandozás északon

Ahogy elhagyjuk Salgótarjánt észak felé, egy igencsak intenzív, húsz kilométeres útvonalra hajthatunk: irány Cered! A raliversenyekről is ismert, parányi településhez vezető úton sok-sok élvezetes kanyarral találkozhatunk, ritmusa sokkal „folyékonyabb”, mint a bajnai szakaszé, tempója pedig kisebb. Persze itt is vannak alattomos kanyarok befelé szűkülő ívvel, így mindig a megfelelő biztonsági tartalékokkal (sebesség, fékút, dőlésszög) érdemes haladni.